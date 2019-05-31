Израильские физики доказали «главное предсказание» Стивена Хокинга

Тель-Авив, 31 мая. Физики из Израильского технического университета смогли получить косвенное доказательство теории Стивена Хокинга об испускаемом черными дырами тепловом излучении. Об этом сообщает журнал Nature.

Согласно выдвинутой еще в 1974 году Стивеном Хокингом теории, черные дыры способны испускать тепловое излучение. Упрощенное объяснение эффекта гласит, что существуют пары частиц, одна из которых проваливается за так называемый горизонт событий, но другая улетает. Феномен назван в честь первооткрывателя излучением Хокинга.

Израильским ученым под руководством Джеффа Штейнхауэра удалось доказать теорию знаменитого физика. Для этого в лабораторных условиях был создан «акустический аналог» черной дыры, который представляет собой разделенный на две зоны бозе-конденсат холодных атомов рубидия. В одной из зон атомы двигались с дозвуковой, в другой — со сверхзвуковой скоростью. Граница между областями выступила в роли горизонта событий, аналогами фотонов стали кванты звука фононы. Таким образом была создана «глухая» черная дыра и попавшие в «сверхзвуковую» область звуковые волны больше не покидали ее.

Исследователи обнаружили, что рождающиеся у горизонта событий пары фононов разрываются, формируя характерную картину корреляций. Их измерение показало, что излучение аналоговой черной дыры похоже на излучение Хокинга.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Астрофизики из японского Физико-математического института Вселенной провели поставивший под сомнение теорию Стивена Хокинга о темной материи эксперимент.