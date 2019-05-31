Беглов объяснил причину высоких тарифов на услуги ЖКХ в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 мая. Правительство Петербурга проверит обоснованность тарифов на услуги ЖКХ, сообщил глава города.

В программе «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на телеканале «78» градоначальник согласился с критикой горожан, заявляющих о высоких расценках на коммунальные услуги.

Глава города сообщил, что его команда выяснила, с чем связана высокая стоимость платы за услуги ЖКХ. По словам Беглова, на это есть объективные причины, но есть и необъективные, а некоторых трат можно было избежать.

Петербургский градоначальник привел в пример ситуацию, когда на «Водоканале» в ходе инвентаризации выяснилось, что организация переплатила поставщикам полтора миллиарда рублей.

Беглов напомнил, что «монополисты-поставщики» должны стремиться к сокращению расходов, а не перекладывать их на плечи горожан. В ближайшее время правительство Петербурга займется проверкой обоснованности тарифов на услуги ЖКХ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Беглов заявил о готовности решать проблемы «болевых точек» в каждом из муниципальных районов Петербурга.

По информации телеканала «360», предвыборная кампания Беглова, который пошел на выборы губернатора Петербурга в качестве самовыдвиженца, основывается на стремлении создать комфортные условия для жизни в Северной столице.