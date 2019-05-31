Разгонный блок «Бриз-М» вывел спутник «Ямал-601» на орбиту

Москва, 31 мая. Спутник «Ямал-601» выведен на целевую орбиту с помощью разгонного блока «Бриз-М». Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Роскосмоса.

#Ямал601



Фотографии пуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российским спутником связи и телевещания «Ямал-601» ???? pic.twitter.com/gYZrpBrxwp — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 31, 2019

Аппарат выведен на орбиту «в интересах» спутникового оператора «Газпром космические системы», говорится в размещенном на сайте госкорпорации сообщении.

Разгонный блок «Бриз-М» УСПЕШНО вывел на орбиту космический аппарат #Ямал601 — https://t.co/DP3tgP9G1g



Он принят в управление заказчиком! ???? pic.twitter.com/QA4EkgWtI8 — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 31, 2019

Ракета-носитель «Протон-М» с российским спутником связи «Ямал-601» стартовала накануне в 20.42 по московскому времени с космодрома Байконур, сообщила Газета.ru. Разгонный блок «Бриз-М» с аппаратом отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории через 10 минут после старта.