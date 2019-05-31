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Разгонный блок «Бриз-М» вывел спутник «Ямал-601» на орбиту

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Разгонный блок «Бриз-М» вывел спутник «Ямал-601» на орбиту

Москва, 31 мая. Спутник «Ямал-601» выведен на целевую орбиту с помощью разгонного блока «Бриз-М». Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Аппарат выведен на орбиту «в интересах» спутникового оператора «Газпром космические системы», говорится в размещенном на сайте госкорпорации сообщении.

Ракета-носитель «Протон-М» с российским спутником связи «Ямал-601» стартовала накануне в 20.42 по московскому времени с космодрома Байконур, сообщила Газета.ru. Разгонный блок «Бриз-М» с аппаратом отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории через 10 минут после старта.

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Автор: Константин Терехов
Источник: Роскосмос
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