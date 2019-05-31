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Россия

Строители состыковали мост между РФ и Китаем через реку Амур

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Строители состыковали мост между РФ и Китаем через реку Амур

Благовещенск, 31 мая. Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы в ходе торжественной церемонии.

Строительство мостового перехода между Россией и Китаем через пограничную реку Амур в Благовещенском районе началось в конце 2016 года и велось одновременно с двух берегов. В пятницу строители двух стран в торжественной обстановке установили болты на замыкающем стыковочном блоке.

Как сообщил в Twitter спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов, движение по мосту откроют через год.

В церемонии с российской стороны приняли участие полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и другие. Стыковка моста была произведена на середине реки, где проходит граница между двумя странами.

Строители состыковали мост между РФ и Китаем через реку Амур

Как отметил Козлов, протяженность российской части моста составляет 540 метров, к нему ведут 13 км подъездных путей. Китайская часть вместе с дорогами составляет около шести километров.

По проекту, мост будет вантовым с двухполосной автомобильной дорогой пропускной способностью в 630 грузовиков и около 5,5 тысячи человек в сутки. Строительство объекта ведет совместная российско-китайская компания, которая работает на условиях концессионного соглашения.

«Строительная готовность моста должна быть в 2019 году в декабре месяце. К апрелю 2020 года должны быть выполнены все условия согласно контракту, подписанному с нашей подрядной организацией. На сегодня все работы ведутся в графике, условий для срыва мы не видим», — подчеркнул Козлов.

Ранее телеканал «360» рассказал о завершении строительства железнодорожного моста через Амур.

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Автор: Виталий Рыжков
Источник: РИА Новости
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