Киркоров прокомментировал слухи о дочери Лазарева

Москва, 31 мая. Популярный певец Филипп Киркоров прокомментировал слухи о том, что он якобы рассказал о восьмимесячной дочери участника Евровидения-2019, исполнителя Сергея Лазарева.

«Все это чушь и бред», — заявил Киркоров в комментарии для газеты «Комсомольская правда».

Ранее СМИ сообщили, что Филипп Киркоров якобы придал огласке информацию о рождении «тайной дочери» у Сергея Лазарева. Но оба исполнителя опровергли эти данные, уточнила Газета.ru.

Сообщения вызвали резонанс, так как Лазарев уже воспитывает пятилетнего сына Никиту, рождение которого артисту удавалось успешно скрывать более трех лет. Когда факт придали огласке, исполнитель объяснил скрытность тем, что публичность идет ребенку во вред. О матери сына Лазарева до сих пор ничего не известно. По версии некоторых СМИ, певец мог воспользоваться услугами суррогатной матери.

Двумя неделями ранее Сергей Лазарев представил Россию на прошедшем в Израиле международном песенном конкурсе Евровидение-2019. Певец занял третье место, второй раз став бронзовым призером конкурса, сообщила газета «Известия». Филипп Киркоров также посетил Тель-Авив, как соавтор песни «Scream», с которой выступил Лазарев.

Организаторы конкурса на минувшей неделе заявили о пересмотре итогов Евровидения. Европейский вещательный союз (EBU) отметил, что в начислении балов «из-за человеческой ошибки» была допущена неточность. После пересчета Лазареву добавили один бал, но на его место в итоге это не повлияло.