СМИ Южной Кореи сообщили о «казни» переговорщиков с США в КНДР

Сеул, 31 мая. Южнокорейская газета «Чосон ильбо» заявила, что в КНДР казнены высокопоставленные дипломаты.

Как уверяет известное своими консервативными взглядами издание, в Северной Корее казнен сопредседатель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хек Чхоль. Ему якобы вынесли обвинение в провале американо-северокорейского саммита в Ханое.

Газета, основанная некогда выходцами из Северной Кореи, сообщает, что вместе с Чхолем казнили также четверых сотрудников министерства иностранных дел КНДР, а глава отдела ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам воссоединения Ким Ен Чхол отправлен на «перевоспитание» в провинцию Чагандо.

Издание не называет источник получения информации, но утверждает, что местом казни стал военный аэродром «Мирим» недалеко от Пхеньяна. «Казненных» дипломатов, как сообщается, обвинили в шпионаже в пользу США.

Ранее в южнокорейской консервативной прессе также появлялись сообщения о казнях северокорейских чиновников, появлявшихся впоследствии целыми и невредимыми.

На днях телеканал «360» сообщил, что Пхеньян отказался возобновлять переговоры с Вашингтоном по вопросу денуклеаризации корейского полуострова.