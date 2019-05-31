Роструд напомнил о сокращении рабочего дня в жару

Москва, 31 мая. Длительность рабочего дня при отклонении температуры от нормы может в зависимости от вида работы сокращаться на период от одного до четырех часов. Об этом напомнила пресс-служба Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

«Работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям охраны труда», — цитирует службу РИА Новости.

В Роструде подчеркнули, что работодатель должен обеспечить температурный режим на рабочем месте в жаркую погоду, в том числе за счет кондиционирования. Кроме того, он обязан предусмотреть места для отдыха и давать сотрудникам возможность делать перерывы. В офисах и рабочих помещениях на постоянной основе должны присутствовать аптечка с медикаментами и чистая питьевая вода.

В Роструде также напомнили, что продолжительность рабочего времени установлена СанПиНом и может быть сокращена при отклонении температуры воздуха от нормы. Если воздух в рабочем помещении прогрелся до 28,5 градуса, продолжительность рабочего дня рекомендуется сокращать на один час. Если температура достигла 29 градусов — на два часа, 30,5 градуса — на четыре часа.

Для сотрудников, которые заняты на связанной с переноской тяжестей, физическими нагрузками и постоянной ходьбой и перемещениями работой продолжительность рабочего дня сокращается при температуре 26,5 — 27,5 градуса, уточнили в Роструде.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Роструде рассказали о праздничных нерабочих днях в этом году. По данным ведомства, следующие после майских длинные выходные будут только в ноябре. Летом россияне смогут отдохнуть 12 июня, на День России. Праздник выпадает на среду.