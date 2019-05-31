Депутат Рады назвал дату превращения украинской ГТС в металлолом

Киев, 31 мая. Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что украинская газотранспортная система превратится в «металлолом».

По словам депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Рабиновича, украинская газотранспортная система (ГТС) может превратиться в металлолом 1 января 2020 года в том случае, если договор о транзите газа с Россией не будет заключен.

«Не подписан ключевой договор вообще с Россией, без которого мы не существуем», — подчеркнул парламентарий.

Рабинович заявил, что расходы на закачку в ГТС дополнительных объемов газа в размере около трех миллиардов долларов лягут на плечи простых жителей Украины. А программа Киева «2020», анонсированная ранее главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым и предусматривающая рост собственной добычи газа на Украине, провалена.

«Драконовские платежки, убийство страны, срыв программы «2020» — и зарплаты в миллиарды (у руководства «Нафтогаза» — прим. ФАН)? И что мы делаем? Мы что, самые богатые? Мы что, самая великая страна?) — заключил депутат.

Украина прекратила закупать российский газ напрямую в ноябре 2015 года, а вместо этого приобретает топливо по реверсу у европейских стран, поставленное туда Россией. Это обходится Киеву намного дороже прямых закупок в РФ — об этом не раз заявляли в «Нафтогазе».

Нынешний договор о транзите российского газа действует лишь до конца нынешнего года, новый пока не заключен. Если его не будет, Украина может потерять до 4% ВВП, отметил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

В Москве неоднократно подчеркивали, что транзит газа через Украину продолжится, если будет экономически выгодным. Среди других условий сохранения транзита премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал урегулирование отношений между заинтересованными компаниями и стабильную политическую обстановку.

Ранее телеканал «360» рассказал, что на Украине утвердили модель независимого от «Нафтогаза» оператора ГТС.