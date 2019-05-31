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Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у Кемеровского социально-инновационного банка

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ЦБ РФ отозвал лицензию у Кемеровского социально-инновационного банка

Москва, 31 мая. Центробанк сообщил об отзыве лицензии у АО «Кемеровский социально-инновационный банк».

Сообщение об отзыве лицензии опубликовано на официальном сайте Центробанка. Как следует из текста публикации, Банк России информирует о принятом решении отозвать с 31 мая нынешнего года лицензию на осуществление банковских операций Акционерного общества «Кемеровский социально-инвестиционный банк» АО «Кемсоцинбанк», зарегистрированного в городе Кемерово в соответствии с приказом ЦБ РФ №ОД-1224 от 31 мая 2109 года.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Центробанк заявил о приближении к завершению процесса по оздоровлению российского банковского сектора.

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Автор: Виталий Рыжков
Источник: Банк России
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