Главы правительств стран СНГ не будут обсуждать Украину

Москва, 31 мая. Совет глав правительств СНГ не намерен обсуждать решение Украины по выходу из соглашений в рамках Содружества.

О повестке заседания Совета глав правительств (СГП) Содружества независимых государств рассказал первый заместитель руководителя аппарата кабинета министров Российской Федерации Сергей Приходько.

«Повестка заседания СГП СНГ не предполагает обсуждения вопроса о выходе Украины из соглашений, заключенных в рамках Содружества», — сообщил Приходько.

Замруководителя аппарата кабмина напомнил, что Киев сворачивает свою деятельность в рамках СНГ с 2014 года. Сегодня Украина не участвует в заседаниях высших уставных органов и не подписывает итоговые решения, не платит взносов в бюджет органов СНГ. Кроме того, отозваны представители Украины в Исполкоме Содружества, а украинское представительство при уставных органах СНГ в Минске закрыто.

Месяц назад Киев в одностороннем порядке прекратил действие соглашений в рамках сотрудничества в области стандартизации вооружения и военной техники и об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области охраны изобретений.

«В этот же период Киев вышел из договора о создании общей статистической базы Экономического союза от 10 февраля 1995 года. Украинской стороной утверждается, что эти документы якобы «утратили значение и давно не применяются», — рассказал Приходько.

Заседание СГП СНГ пройдет 31 мая в Ашхабаде. Россию на нем представит премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Верховная рада Украины попросила ООН позаботиться о коренных народах России.