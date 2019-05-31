Дочь Алсу дала первое интервью после финала «Голоса»

Москва, 31 мая. Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова дала первое интервью после скандала с шоу «Голос. Дети».

Накануне Абрамова выступила в Крыму. На сцене Артека она спела дуэтом со своим бывшим соперником по шоу «Голос. Дети» Ержаном Максимом в рамках конкурса «Детская новая волна».

За кулисами с исполнительницей удалось пообщаться корреспонденту «Комсомольской правды». Как выяснилось, дочь Алсу намерена сосредоточиться на сценической карьере.

«Я пробую разные стили в музыке, хочу стать артисткой, как и мама», — рассказала Абрамова.

По словам исполнительницы, она чувствует себя готовой к трудностям и осуждению со стороны завистников.

«Я готова преодолевать трудности. Поняла, что если хочу выступать на сцене, то должна быть сильной, делать свое дело и не обращать внимания на разговоры», — сообщила юная певица.

Сама Алсу, которая приехала в Артек вместе с дочкой, рассказала, что Микелла активно готовится к сценической карьере, занимаясь танцами, вокалом и сцендвижением, а также посещая музыкальную школу по классу фортепиано.

Напомним, после скандала с «накруткой» голосов в пользу Микеллы Абрамовой Первый канал пересмотрел итоги шестого сезона шоу «Голос. Дети». Организаторы приняли решение признать победителями всех трех финалистов.

Как пишет «Газета.ру», победители «Голоса» получили возможность записать собственный сингл, а также денежные призы в размере одного миллиона рублей.