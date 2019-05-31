Климкин обратился в Раду с просьбой об отставке

Киев, 31 мая. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин попросил депутатов Верховной рады отправить его в отставку.

Климкин заявил, что решение об уходе с поста главы украинского МИД он принял уже давно.

«Написал заявление заранее и подал сразу же после инаугурации. Вчера был на заседании комитета по иностранным делам Верховной рады и настоятельно призвал депутатов поддержать мое решение. Речь идет обо всех членах парламента», — сообщил министр.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду представления на увольнение Климкина, а также министра обороны страны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака. Все они уже подали заявления об отставке, Климкин при этом заявил, что готов помогать команде Зеленского и не исключил своего участия в парламентских выборах.

«Я понимаю, чего хотят украинцы, но также понимаю, чего от нас ожидает мир. У меня есть идеи, которые я надеюсь реализовать. Поэтому я иду вперед, иду в политику, иду в Верховную раду», — заявил глава украинского МИД.

Отметим, что окончательное решение об увольнении членов правительства Украины остается за Верховной радой.

Как пишет «Газета.ру», 30 мая депутаты Рады выступили против ухода премьер-министра Владимира Гройсмана, который объявил о своем намерении покинуть должность. Благодаря этому решению парламента украинское правительство пока продолжает работать в прежнем составе.