Дочь Алсу спела дуэтом с соперником по финалу «Голоса»

Москва, 31 мая. Дочь Алсу Микелла Абрамова спела дуэтом с Ержаном Максимом на «Детской новой волне» в Крыму.

Абрамова и Максим выступили на «Детской новой волне» по приглашению продюсера Игоря Крутого и исполнили песню Дмитрия Климашенко «Это любовь», которая прозвучала со сцены впервые.

«Это была премьера новой песни, ребята спели дуэтом. Песня называется «Это любовь», — приводит ТАСС слова сотрудника пресс-службы мероприятия.

Конкурс «Детская новая волна» проходит в «Артеке» 30 и 31 мая, в этом году он проводится уже в 12-й раз.

Напомним, Первый канал был вынужден пересмотреть результаты шестого сезона вокального шоу «Голос. Дети» после выявления «накруток» в пользу Абрамовой, победа которой была аннулирована.

Как рассказали в пресс-службе телеканала, оператор голосования отметил некие «аномалии». Для расследования были привлечены специалисты международной компании Group-IB. Эксперты пришли к выводу, что имела место массовая автоматизированная отправка СМС в пользу дочери Алсу.

24 мая стало известно о решении организаторов шоу «Голос. Дети» признать победителями всех участников финала.

Как пишет «Газета.ру», в своем первом интервью после инцидента на шоу, Абрамова заявила о намерении выстраивать сценическую карьеру, «оставаясь сильной» и не обращая внимания «на разговоры».