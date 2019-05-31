Беглов предложил способ решения дорожного вопроса в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 мая. Более строгий контроль над ремонтом и применение качественных материалов помогут решить вопрос плохих дорог, считает глава города.

В программе «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым», которая вышла в эфир на телеканале «78», градоначальник заявил о намерении ввести жесткий контроль над работами по ремонту дорог. Беглов отреагировал на жалобы горожан по качеству дорог и предложил комплекс мер по их улучшению.

В частности, глава города заявил, что будет увеличен гарантийный срок, прописанный в контрактах с подрядчиками.

«Говорю подрядчикам: «Вам же придется переделывать». Сейчас в контрактах прописывается срок гарантии, и он будет увеличен», — сказал Беглов.

Градоначальник рассказал, что сейчас работы уже ведутся на десятке развязок. Финансирование в нынешнем году составит пять миллиардов рублей, это позволит охватить ремонтом 120 км городских улиц. Общая площадь, на которой появится новое дорожное покрытие, составит два миллиона квадратных километров. На четыре масштабных проекта по улучшению дорожного движения из городского и федерального бюджетов в следующем году планируется направить 17 миллиардов рублей.

Подрядчики должны применять самые качественные материалы — на это также обратил внимание Беглов. По его словам, Северная столица не имеет права на плохие дороги. Глава города призвал петербуржцев сообщать ему обо всех фактах неудовлетворительного дорожного ремонта. По его словам, в летний период ремонтировать дороги в Петербурге будут преимущественно в вечернее время.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Беглов назвал качественный ремонт дорог задачей номер один для правительства Петербурга.