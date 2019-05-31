Зеленский после перепалки с журналисткой пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера 

Киев, 31 мая. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Львовскую область на шахту «Лесная», где погибли два горняка, устроил перепалку с журналистами телеканала «Прямой». Спор закончился обещанием купить квартиру семье погибшего шахтера.

Как сообщает РИА Новости, Зеленский приехал пообщаться с шахтерами Львовской области. Во время беседы журналистка «Прямого» заявила Зеленскому, что матери погибших горняков прождали его весь день. Комментарий вызвал раздражение у президента.

«Я не приехал? Или потому, что вы телеканал «Прямой», вы можете помочь? Давайте сейчас мы с вами купим квартиру людям. Вот давайте, «Прямой» канал, мы с вами пообещаем, и вместе с вами… 50 на 50 скидываемся и покупаем квартиру», — парировал в ответ Зеленский.

Журналистка выразила готовность при необходимости поделиться своей зарплатой. На этом спор завершился.

По итогам встречи Зеленский пообещал, что «если будет вопрос по поводу квартиры у одной из семей… лично помочь в ближайшее время».

Двое украинских горняков погибли при обвале породы в шахте в Львовской области. Правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью». Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и распорядился выделить им 100 тыс. гривен (3,7 тыс. долларов).

Отметим, в прошлом году по Украине прокатилась волна забастовок шахтеров, которые требовали погасить долги по зарплате. Обеспокоенный стачками Европейский союз направил на Украину специальную миссию, которая должна была ознакомиться ситуацией на рынке труда.

В апреле глава Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко заявил, что государственные шахты Украины ждет банкротство, если не произойдет повышение цены на уголь, передавал RT.