Воробьев поручил обеспечить сохранность детских площадок в Московской области

Москва, 31 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить сохранность детских площадок в регионе.

По его словам, в 2019 году в Подмосковье появится еще 250 новых сооружений такого типа.

«Мы держим темп порядка 250–270 площадок — больших, многофункциональных, со спортивным ядром. Добавляем туда тренажеры и для молодых, и для старшего поколения», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что погодные условия в регионе накладывают свой отпечаток на режим эксплуатации объектов.

«Дело в том, что погода у нас часто экстремальная, лед и снег сказываются на покрытии — здесь нужно с умом подходить к обслуживанию площадок», — добавил губернатор Подмосковья.

Ранее Воробьев провел совещание, в ходе которого обсуждалось благоустройство городов Московской области. Об этом писала Газета.ru.