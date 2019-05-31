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Россия

Беглов признался в любви к Петербургу

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Беглов признался в любви к Петербургу

Санкт-Петербург, 31 мая. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов признался в любви к городу на Неве. О своем отношении к Северной столице он поделился в эфире программы «Петербург. Новый взгляд».

Беглов отметил, что чувствует себя многим обязанным родному городу.

«Когда я начал исполнять обязанности губернатора Санкт-Петербурга, прежде всего изучил проблемы, которые существуют в городе. Не только в районах, но и в каждом муниципальном образовании. И мы сегодня четко знаем, что необходимо делать», — цитирует газета «Известия».

По словам главы региона, город нуждается в должном внимании со стороны федеральных властей. Беглов назвал в числе своих приоритетов построение эффективного взаимодействия с федеральным центром.

Ранее Беглов назвал главную задачу правительства Санкт-Петербурга. Об этом писала Газета.ru.

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Автор: Сергей Свазовский
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