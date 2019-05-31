Пушков оценил «газ свободы» из США 

Москва, 31 мая. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «пропагандистской белибердой» заявления замминистра энергетики США Марка Менезеса о «газе свободы».

Ранее в четверг Менезес рассказал об увеличении экспорта техаского природного газа за границу. По словам чиновника, увеличение объемов экспорта этого терминала имеет важное значение для «распространения свободного газа по всему миру».

«Это одна из вершин пропагандистской белиберды «made in USA». Скоро договорятся до того, что Кока-Кола состоит из «атомов демократии», а Макдональдс предлагает посетителям «ионы прав человека», — прокомментировал заявление американского чиновника Пушков.

Помощник министра энергетики Стивен Винберг заявил, что рост поставок газа из США на мировой рынок необходим для «обеспечения мира чистой энергией». При этом он добавил, что это позволит распространиться «молекулам американской свободы» по всему миру, передавал RT.

Отметим, на европейском рынке традиционно сильны позиции России, которая десятилетиями поставляет трубный газ в страны ЕС. Американские компании свою экспансию начали не так давно, однако это движение активно подкрепляется на уровне Белого дома. Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что для своей энергобезопасности ЕС стоит отказываться от российских энергоносителей в пользу поставок со стороны союзников, то есть США.

Как сообщает «Газета.ру», с июля 2018 года поставки американского СПГ в Евросоюз увеличились на 272%.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя ранее высказывания американских чиновников, подчеркнул, что за подобными заявлениями Штатов стоит политический мотив: Вашингтон хочет, чтобы Европа по более высоким ценам покупала американский газ.