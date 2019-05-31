Беглов объяснил решение участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца

Санкт-Петербург, 31 мая. Исполнительная власть должна быть выше политических амбиций и прислушиваться к людям, имеющим разные взгляды, считает Беглов.

В эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на телеканале «78» градоначальник отметил, что всех петербуржцев объединяет любовь к своему городу, вне зависимости от их взглядов и политических предпочтений. Беглов подчеркнул, что задача исполнительной власти заключается в том, чтобы учитывать мнение горожан, не обращая внимания на собственные политические амбиции. Именно поэтому он принял решение идти на выборы в качестве самовыдвиженца, а не представлять одну из политических партий.

«Решил идти не от какой-либо партии, а просто самовыдвиженцем, чтобы быть независимым от тех или иных взглядов», — рассказал глава города.

Беглов особо отметил, что готов к диалогу и сотрудничеству с разными движениями, поскольку видит в своей команде «всех горожан», кто считает Петербург «лучшим городом страны».

«Город Петра должен, как и прежде, стать центром самых передовых веяний в науке, культуре. Экономика должна опираться на активно развивающиеся передовые производства, высокотехнологичные компании», — подчеркнул градоначальник.

Ранее Беглов рассказал, что изучил «болевые точки» в каждом из муниципальных районов Петербурга и готов к разработке программы по их устранению.

Законодательное собрание Петербурга объявит о выборах губернатора в пятницу, 31 мая. Голосование состоится в сентябре нынешнего года в один день с муниципальными выборами.