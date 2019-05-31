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Тысячи петербуржцев получили помощь после обращения к Беглову

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Тысячи петербуржцев получили помощь после обращения к Беглову

Санкт-Петербург, 31 мая. Более 30 тыс. обращений петербуржцев поступило на страницу во «ВКонтакте» главы Петербурга Александра Беглова. Градоначальник в эфире телеканала «78» рассказал о том, как решаются вопросы по развитию инфраструктуры города.

В эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» глава города сообщил, что на его страницу в социальной сети «ВКонтакте» поступило более 30 тыс. обращений. 

«13 тысячам горожан оказана реальная помощь и поддержка. В Курортном районе Петербурга начинается летний период, на шоссе около Репино и Сестрорецка идут работы по устройству водопровода. Понимаю, что жителям это неудобно, и этот вопрос меня волнует, поэтому я поручил все проверить своим помощникам», — рассказал Беглов.

Градоначальник также затронул тему строительства муниципальных объектов. В частности, в Ломоносове открыли баню после вмешательства петербургских властей. Беглов добавил, что строительство подобных объектов финансируется из городского бюджета. 

Ранее Беглов обратил особое внимание на то, что установление завышенных тарифов на жилищно-коммунальные услуги для жителей Петербурга недопустимо. Глава региона призвал петербуржцев активно бороться за свои законные интересы и общими усилиями отстаивать свое право на справедливое формирование тарифов.

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Автор: Олеся Волкова
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