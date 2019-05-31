Беглов изучил все болевые точки Петербурга и пообещал создать комфортную платформу для жизни

Санкт-Петербург, 31 мая. Разработана стратегия по устранению «болевых точек» в каждом муниципальном районе Петербурга, сообщил глава города.

В эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на телеканале «78» градоначальник рассказал о планах работы на посту губернатора. По словам Беглова, его команда готова разработать специальную программу для того, чтобы город отвечал всем современным требованиям.

«Когда я начал исполнять обязанности губернатора Петербурга, прежде всего я познакомился с теми проблемами, которые существуют у города, это его болевые точки. Вместе с моей командой мы изучили каждое местное самоуправление и сегодня четко знаем, что необходимо сделать, чтобы ликвидировать болевые точки Петербурга. Для этого мы разработали стратегию, чтобы сделать город открытым, комфортным, удобным, социальным. Мы поняли, что сможем разработать программу, чтобы город действительно отвечал всем этим требованиям», — рассказал глава города.

Беглов подчеркнул, что «обязан отдать городу должное», поскольку вырос в Петербурге и любит родной город.

«Петербург для меня сделал очень многое, я вырос в этом городе. И, конечно, пора отдавать долги. Мы понимаем, как это нужно сделать, и мы обязательно это сделаем», — подытожил градоначальник.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Беглов пообещал петербуржцам справедливые тарифы на услуги ЖКХ, заявив о недопустимости их необоснованного завышения. Также глава города рассказал о реализации в ближайшие годы в Петербурге 25 масштабных транспортных проектов и строительстве почти трех десятков новых станций метро.