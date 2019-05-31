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Россия

Беглов предложил петербуржцам помощь с приобретением слуховых аппаратов

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Беглов предложил петербуржцам помощь с приобретением слуховых аппаратов

Санкт-Петербург, 31 мая. Жители Санкт-Петербурга не должны покупать слуховые аппараты за свои деньги, заявил градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

Он отметил, что ныне людям приходится приобретать слуховые аппараты за свой счет. В дальнейшем они имеют право на возвращение денежных средств. В силу дороговизны этой техники многие вынуждены оформлять для этой цели кредиты. По мнению Беглова, такое положение вещей является несправедливым.

«Мы не делим жителей на федеральных льготников и региональных. Все питерцы едины, ибо все строили этот город. Нужно менять подходы и рассматривать, может ли человек позволить купить себе технику. Решим проблему», — пообещал Беглов.

Ранее Беглов пообещал решить проблему с детскими садами в Петербурге.

Также Газета.ru сообщала о намерении Беглова пойти на выборы в качестве самовыдвиженца.

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Автор: Сергей Свазовский
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