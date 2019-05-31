Приоритетные транспортные проекты Петербурга получат дотации из федерального бюджета

Санкт-Петербург, 31 мая. Достигнута договоренность о софинансировании из федерального бюджета 25 разработанных проектов, которые улучшат движение в пригородных районах Санкт-Петербурга, сообщил в эфире телеканала «78» градоначальник Александр Беглов.

В эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» градоначальник рассказал о том, как идет работа по ремонту и прокладке дорог. Сейчас работы по реконструкции проходят на развязке Шкиперского протока, идет расширение Приморского шоссе.

«Эти направления очень важны. Скоро там появится большое количество новых рабочих мест в компании «Газпром», там же въезд и выезд из Курортного района. Есть еще ряд развязок, над которыми сейчас ведется работа», — сообщил Беглов, добавив, что вся информация будет доступна на официальном сайте правительства Петербурга.

Глава города также рассказал о прошедшей ранее встрече с зампредом правительства РФ Максимом Акимовым.

«Мы предложили 25 разработанных проектов, которые улучшат движение пригородных районов. Мы договорились о софинансировании из федерального центра», — отметил Беглов.

Он уточнил, что реализация не менее четырех проектов из 25 начнется уже со следующего года. Речь идет о строительстве южно-широтной магистрали, прокладки Волхонской дороги, реконструкции Приморского и Петрозаводского шоссе. Общая стоимость этих проектов составляет 17,5 млрд рублей.

Ранее Беглов затронул тему строительства новых станций метро в Петербурге. Говоря об озвученных ранее планах на строительство 29 станций метро, градоначальник подчеркнул, что они обязательно будут выполнены.

Кроме того, глава города сообщил, что проектирование частной трамвайной линии по маршруту станция метро «Купчино» — поселок Шушары — микрорайон Славянка начнется в 2020 году.