Беглов пообещал петербуржцам справедливые тарифы на ЖКХ

Санкт-Петербург, 31 мая. Установление завышенных тарифов на жилищно-коммунальные услуги для жителей Санкт-Петербурга недопустимо, убежден градоначальник Александр Беглов. Своим видением проблемы временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга поделился в эфире программы «Петербург. Новый взгляд».

Глава региона призвал петербуржцев активно бороться за свои законные интересы и общими усилиями отстаивать свое право на справедливое формирование тарифов.

«Не позволим завышать цены на коммунальные услуги», — настаивает Беглов.

Градоначальник Северной столицы привел несколько примеров неоправданного повышения стоимости коммунальных услуг. По его словам, завышенные отчисления «Водоканала» в пользу поставщиков отразились на стоимости квартплаты.

Ранее стало известно о скором открытии детских садов в Пушкинском районе Петербурга. В частности, новый детский сад появится в Шушарах.