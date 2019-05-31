Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Латакия, Хама и Алеппо

Алеппо, 31 мая. Боевики обстреляли населенные пункты сирийских провинций Хама, Латакия и Алеппо в нарушение режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За прошедшие сутки они совершили обстрелы населенных пунктов Сафсафа, Бшарфа, Ройсет-Рушу, Наххшеба, Кульджок, Кинсибба Эль-Харука и Ройс- Услейман провинции Латакия, юго-западной окраины и района научно-исследовательского центра в городе Алеппо, города Хама, населенных пунктов Скальбия и Шатха-Эт-Тахта провинции Хама.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии, работающий в районе линии соприкосновения сторон, запечатлел обстрелы объектов джихадистов со стороны правительственных сил. Огонь велся с позиций Сирийской арабской армии в освобожденной местности на северо-западе Хамы.