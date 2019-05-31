Беглов поделился впечатлениями от празднования Дня Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 30 мая. День города прошел в красивой и праздничной атмосфере при «родной» погоде. Такое мнение высказал глава Санкт-Петербурга Александр Беглов. Своими впечатлениями он поделился в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

Беглов отметил, что горожан и музыкантов не смутил даже сильный дождь. Несмотря на сложные погодные условия, исполнители не согласились перенести свое выступление.

«Поразило, что под дождем огромное количество людей. Предложили организаторам отложить концерт, но музыканты отказались. Очень любят город, проявился дух настоящего Питера, зрители и выступающие в едином порыве», — сказал глава Петербурга.

Глава региона также поздравил болельщиков питерского «Зенита» с победой в чемпионате России. Последний матч сезона на арене «Санкт-Петербург» прошел как раз в День города. Команда Семака одержала уверенную победу над «Енисеем» со счетом 4:1.