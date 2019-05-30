Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия
  /  Обновлено: 

Беглов возрождает кузницу кадров в Петербурге

48
0 Оставить комментарий

Беглов объявил о создании кадрового резерва за счет молодых специалистов

Санкт-Петербург, 30 мая. Санкт-Петербург вновь станет мощной кузницей кадров, заявил градоначальник Северной столицы Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

Глава региона подчеркнул, что Санкт-Петербург всегда был богат на талантливые кадры. По его мнению, квота молодых специалистов должна составлять 35%.

«Нужно сформировать хороший кадровый резерв. Питер всегда был кузницей кадров и станет столицей кадров. Все имеют возможность попасть в наш кадровый резерв», — подчеркнул Беглов.

Ранее Беглов пообещал увеличить расходы на ремонт дорог в Петербурге. Он отметил, что к настоящему моменту лишь 64% дорог отвечают установленным стандартам качества. Глава Петербурга признал справедливость критики горожан по качеству ремонта.

Также сообщалось об успехе переговоров с руководством «Перекрестка» ради строительства школы в Приморском районе города на Неве.

infox - new
Автор: Сергей Свазовский
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров