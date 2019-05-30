Беглов объявил о создании кадрового резерва за счет молодых специалистов

Санкт-Петербург, 30 мая. Санкт-Петербург вновь станет мощной кузницей кадров, заявил градоначальник Северной столицы Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

Глава региона подчеркнул, что Санкт-Петербург всегда был богат на талантливые кадры. По его мнению, квота молодых специалистов должна составлять 35%.

«Нужно сформировать хороший кадровый резерв. Питер всегда был кузницей кадров и станет столицей кадров. Все имеют возможность попасть в наш кадровый резерв», — подчеркнул Беглов.

Ранее Беглов пообещал увеличить расходы на ремонт дорог в Петербурге. Он отметил, что к настоящему моменту лишь 64% дорог отвечают установленным стандартам качества. Глава Петербурга признал справедливость критики горожан по качеству ремонта.

Также сообщалось об успехе переговоров с руководством «Перекрестка» ради строительства школы в Приморском районе города на Неве.