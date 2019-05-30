Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия
  /  Обновлено: 

Беглов добился строительства школы в Приморском районе Петербурга

51
0 Оставить комментарий

 

Беглов добился строительства школы в Приморском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 30 мая. Временно исполняющий обязанности Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил об успехе переговоров с руководством супермаркета «Перекресток» ради строительства школы. Такое заявление он сделал в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

Речь идет о супермаркете, расположенном в Приморском районе города. Строительство школы планировали начать еще в 1988 году. Однако приступить к началу работ до сих пор не удалось.

«Мы встретились с руководством «Перекрестка», договорились о сокращении санитарной зоны и сейчас прорабатываем вопрос, чтобы можно было построить там школу. Я уверен, мы это сделаем», — сказал глава города на Неве.

Ранее Беглов заявил об увеличении расходов на ремонт дорог в 2020 году. Он также согласился с критикой горожан относительно качества выполняемых работ.

infox - new
Автор: Сергей Свазовский
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров