Санкт-Петербург, 30 мая. Временно исполняющий обязанности Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил об успехе переговоров с руководством супермаркета «Перекресток» ради строительства школы. Такое заявление он сделал в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

Речь идет о супермаркете, расположенном в Приморском районе города. Строительство школы планировали начать еще в 1988 году. Однако приступить к началу работ до сих пор не удалось.

«Мы встретились с руководством «Перекрестка», договорились о сокращении санитарной зоны и сейчас прорабатываем вопрос, чтобы можно было построить там школу. Я уверен, мы это сделаем», — сказал глава города на Неве.

Ранее Беглов заявил об увеличении расходов на ремонт дорог в 2020 году. Он также согласился с критикой горожан относительно качества выполняемых работ.