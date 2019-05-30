Санкт-Петербург, 30 мая. Проектирование частной трамвайной линии по маршруту станция метро «Купчино» — поселок Шушары — микрорайон Славянка начнется в 2020 году, сообщил в эфире телеканала «78» врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

«Мы работаем над этим проектом. Он обязательно будет реализован. Он у нас в планах. Мы начнем проектирование в следующем году», — заявил градоначальник в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

По его словам, когда проект будет реализован, дорога от Купчино до Славянки будет занимать порядка 30 минут.

Ранее Беглов затронул тему строительства новых станций метро в Петербурге. Говоря об озвученных планах на строительство 29 станций метро, градоначальник подчеркнул, что они обязательно будут выполнены.