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Беглов пообещал увеличить затраты на ремонт дорог в 2020 году

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Беглов пообещал увеличить затраты на ремонт дорог в 2020 году

Санкт-Петербург, 30 мая. Временно исполняющий обязанности Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал увеличить расходы на ремонт дорог. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

Он отметил, что в 2019 году для этих целей было выделено шесть млрд рублей, в том числе один млрд на капитальный ремонт дорог.

«Мы выделили в этом году немаленькие средства на ремонт дорог, но их недостаточно. В следующем году будем увеличивать обязательно», — подчеркнул глава региона.

Беглов согласился с критикой петербуржцев по качеству проводимых работ.

«Всего 64% в нормальном состоянии. Поэтому увеличивать вливания. Смотреть за качеством работ вплоть до судов на подрядчиков. Контроль должен быть очень жестким», — сказал глава Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось о завышенных выплатах «Водоканала», которые привели к увеличению квартирной платы.

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Автор: Сергей Свазовский
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