Беглов пообещал увеличить затраты на ремонт дорог в 2020 году
Санкт-Петербург, 30 мая. Временно исполняющий обязанности Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал увеличить расходы на ремонт дорог. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».
Он отметил, что в 2019 году для этих целей было выделено шесть млрд рублей, в том числе один млрд на капитальный ремонт дорог.
«Мы выделили в этом году немаленькие средства на ремонт дорог, но их недостаточно. В следующем году будем увеличивать обязательно», — подчеркнул глава региона.
Беглов согласился с критикой петербуржцев по качеству проводимых работ.
«Всего 64% в нормальном состоянии. Поэтому увеличивать вливания. Смотреть за качеством работ вплоть до судов на подрядчиков. Контроль должен быть очень жестким», — сказал глава Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось о завышенных выплатах «Водоканала», которые привели к увеличению квартирной платы.