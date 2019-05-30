Беглов рассказал о строительстве новых станций метро в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов прокомментировал планы строительства новых станций метро в городе в эфире телеканала «78». По его словам, отставание от графика при строительстве трех станций Фрунзенского радиуса объясняется объективными причинами.

В эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» ведущий напомнил, что строительство трех станций Фрунзенского радиуса «Дунайская», «Шушары» и «Проспект Славы» уже идет с задержкой.

По словам Беглова, на это есть объективная причина — задержка с поставкой оборудования. Чтобы решить данную проблему специалисты отправились в те города, где производится данное оборудование, чтобы подписать договоры на месте.

При этом градоначальник добавил, что все еще остается много вопросов к «Метрострою». В частности, по наружному благоустройству. Было предложение заняться этим вопросом силами города.

Говоря об озвученных ранее планах на строительство 29 станций метро, Беглов подчеркнул, что они обязательно будут выполнены.