Беглов рассказал о строительстве новых станций метро в Петербурге
Санкт-Петербург, 30 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов прокомментировал планы строительства новых станций метро в городе в эфире телеканала «78». По его словам, отставание от графика при строительстве трех станций Фрунзенского радиуса объясняется объективными причинами.
В эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» ведущий напомнил, что строительство трех станций Фрунзенского радиуса «Дунайская», «Шушары» и «Проспект Славы» уже идет с задержкой.
По словам Беглова, на это есть объективная причина — задержка с поставкой оборудования. Чтобы решить данную проблему специалисты отправились в те города, где производится данное оборудование, чтобы подписать договоры на месте.
При этом градоначальник добавил, что все еще остается много вопросов к «Метрострою». В частности, по наружному благоустройству. Было предложение заняться этим вопросом силами города.
Говоря об озвученных ранее планах на строительство 29 станций метро, Беглов подчеркнул, что они обязательно будут выполнены.
«Все планы обязательно будут выполнены… Будем и дальше развивать метро. Это наш основной транспорт», — заявил градоначальник.