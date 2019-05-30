«Волонтер победы» в гостях у ветерана Великой Отечественной войны. ФАН-ТВ

Алексей Борисович Лебедев сегодня в парадной форме. Он встречает гостей — «Волонтера Победы» Анну Деткову. За чашкой чая девушка увлеченно расспрашивает ветерана о его жизни. Сегодня у нее есть уникальная возможность узнать о Великой Отечественной войне, о подвигах героев из первых уст. Алексей Борисович служил в пехоте на первом, втором и третьем Белорусских фронтах. После войны окончил военную академию связи им. Буденного и отправился работать преподавателем в Военно-Морское авиационное училище связи в Ригу.

«Когда приходят с добрым словом, поздравлением, всегда приятно любому человеку, а когда уже доживешь до 90 с лишним лет, и когда приходят, это, наверно, не то, что вдвойне, но в 10 раз приятнее. Чем в обычной жизни, тем более, когда молодежь не забывает это дело», — говорит Алексей Лебедев, ветеран Великой Отечественной войны.

В гости к ветеранам, пожилым людям, чтобы помочь или просто поговорить, девушка заходит регулярно. Сегодня — с подарком от партнеров Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». В рядах добровольцев Анна уже два года.

«Пришла осознанно, после того, как закончила школу, потому что мне хочется лично говорить «спасибо» тем людям, благодаря которым мы живем, любим и можем развиваться. Мы оказываем разную помощь: можем помыть окна, прибраться, помочь сопроводить, что-то сходить купить», — рассказывает Анна.

В рядах «Волонтеров Победы» уже больше двухсот тысяч человек по всей стране. И с каждым днем неравнодушных людей, которые хотят вступить в общественное движение, становится все больше.