Московский арбитраж арестовал имущество бывших владельцев «Промсвязьбанка»

Москва, 30 мая. Арбитражный суд Москвы в четверг удовлетворил иск «Промсвязьбанка» и арестовал имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые являются бывшими владельцами финансовой организации.

В частности, суд арестовал 33% акций «ПСБ-Менеджмент», которые принадлежат Дмитрию Ананьеву, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета. Братьям также запрещено осуществлять любые регистрационные действия со своими машинами и недвижимостью. Общая сумма арестованного имущества оценивается в 282,2 млрд рублей.

Напомним, что в начале марта арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Промсвязьбанка» и признал незаконным сделки с компанией Promsvyaz Capital B.V. (принадлежит Ананьевым) на 60 млрд рублей.

Таким образом, ответчики обязаны вернуть банку около 33 млрд рублей и 506 млн долларов. По версии руководства «Промсвязьбанка, все сделки, осуществленные за день до санации банка 14 декабря 2017 года, были сделаны с целью вывода активов из кредитной организации.