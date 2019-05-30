Партия Зеленского может опоздать с регистрацией на выборы в Раду

Киев, 30 мая. Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского может опоздать с регистрацией на досрочные выборы в Верховную раду из-за смены главы политической силы, об этом сообщило интернет-издание «Киеввласть» со ссылкой на собственные источники.

Прежний глава партии Иван Баканов был назначен на пост первого замглавы Службы безопасности Украины (СБУ). Партию «Слуга народа» возглавил Дмитрий Разумков. Для того, чтобы успеть выдвинуть кандидатов на выборы депутатов до 8 июня, партии необходимо пройти регистрацию по сокращенной процедуре.

«Если подчиненные (главы Минюста Павла – Прим. ред.) Петренко пустят регистрацию изменений партийного устава по общей процедуре, то <…> партия президента окажется вне стен нового парламента», — пишет издание.

Издание отмечает, что Минюст Украины отказывается провести перерегистрацию главы «Слуги народа» по сокращенной процедуре, так как экс-глава партии Баканов не может подписывать партийные документы. У украинского ведомства возник вопрос к партии, ведь решение о смене руководителя Баканов подписывал, будучи на посту в СБУ. Согласно украинскому законодательству, чиновник не может возглавлять партию.

Процесс перерегистрации главы партии может затянуться на несколько месяцев, тогда партия нынешнего главы Украины не сможет зарегистрировать кандидатов на внеочередные выборы.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время своей инаугурационной речи заявил, что распустит Верховную раду и назначит досрочные выборы на 21 июля. Несмотря на то, что некоторые депутаты пытались оспорить это решение, все парламентские фракции в конечном итоге согласились назначить внеочередные выборы на предложенную дату. По словам Зеленского, причиной, побудившей его на подобный шаг, стало низкое доверие общества к депутатам.