Крымский депутат ответил Киеву на возможные санкции из-за раскопок на полуострове

Симферополь, 30 мая. Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал намерение украинских властей ввести санкции из-за раскопок на полуострове. Речь идет об ограничительных мерах в отношении 28 музеев и научных учреждений.

Ганжара подчеркнул, что Киев не вправе давать какие-либо указания относительно деятельности России в Крыму. Он подчеркнул, что в Киеве стремятся во что бы то ни стало создать шум вокруг полуострова.

«Никакое министерство по вопросам неподконтрольных территорий и вообще какой-либо украинский орган не будут указывать нашей стране, что делать в Республике Крым относительно любых процессов», — цитирует RT.

Ганжара добавил, что «истерия Украины» утомила международное сообщество и в мире все более укрепляется понимание того, что Крым является частью Российской Федерации.

«Украина лучше бы подумала над компетенциями органов, которые она финансирует, которые просто для того, чтобы оправдать свое существование и проедание бюджетов… ищут какие-то поводы и возможность, чтобы что-то придумать», — заключил депутат.

В декабре 2018 года украинские власти также сообщали о намерении ввести санкции против России за проведение раскопок в Крыму. Соответствующее заявление сделал «министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Украины Вадим Черныш. По его словам, речь идет о санкциях против ряда политиков и бизнесменов.

Политик уточнил, что новые ограничительные меры утвердили в совете национальной безопасности и обороны Украины, передает Газета.ru.