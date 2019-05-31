Сирия итоги за сутки на 31 мая 06.00: ВВС Сирии ударили по боевикам в Хаме, «Тахрир аш-Шам» атакует САА в Идлибе

Сирия, 31 мая. ВВС Сирии ударили по боевикам в Хаме, «Тахрир аш-Шам» атакует правительственные силы в Идлибе. Курды проводят массовые рейды и арестовывают сирийцев в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии совершили вылеты на юге Идлиба.

ВВС Сирии: провели военную операцию на юге Идлиба и на севере Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили нападение боевиков «Тахрир аш-Шам» в Хаме и Идлибе, уничтожив военную технику и укрепления джихадистов.

«Исламское государство»1: подозревается в организации терактов и нападениях на курдов в Ракке и Дейр-эз-Зоре.

Курды: провели серию рейдов и арестовали сирийцев, по подозрению в подрывной деятельности, включая пять солдат правительственных сил в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: направили на север Хамы еще один военный конвой и колонну танков в Идлиб.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила, что уничтожила автомобиль правительственных сил и обстреляла мирное поселение в Хаме.

Провинция Дамаск

По данным военных источников портала Sana News, инженерные подразделения расчистили от брошенных террористами «Исламского государства» боеприпасов и мин-ловушек район Шибани в пригороде Дамаска. Собранная саперами взрывчатка была подорвана сирийскими военнослужащими за чертой города на безопасном расстоянии.

Провинция Алеппо

В Алеппо продолжились боестолкновения между правительственными силами и бандгруппами вооруженной оппозиции. Как передал канал Halab Today TV, Сирийская арабская армия (САА) была обстреляна боевиками «умеренной оппозиции» от населенного пункта Аль-Хумейра. Нападение боевиков было отбито и отброшено к начальной позиции. Днем, боевики и САА обменялись ударами в районе города Аль-Хадер и у дамбы Шугадила. Атака была отбита подразделением САА без потерь в личном составе или технике, как передал местный источник в сети Twitter (@Breizman1983).

Twitter-канал NORS сообщил, что на запад провинции прибыло подкрепление для правительственных сил.

На северо-западе провинции был ранее один боец курдского отряда «Демократических сил Сирии» (SDF) в результате столкновения с боевиками у поселка Хасан Аль-Кабир, передает источник Radio Al Kul.

Провинция Дейр-эз-Зор

Отряды SDF провели ряд арестов в деревнях на востоке провинции, включая поселки Джая, Эль-Джейна и Эрмуш, в городе Абу-Наталь и Аль-Кубер, как передает Twitter-канал Deir Ezzor 24. Курды арестовывают сирийцев по подозрению в пособничестве боевикам «спящих ячеек» ИГИЛ1.

Курдские рейды начались после роста количества нападений на их КПП и конвои. Днем канал Deir Ezzor 24 передал, что четверо бойцов SDF были убиты неизвестными в городе Ат-Таяна.

КПП, охраняемый курдскими бойцами, был обстрелян днем неизвестными в поселке Аль-Джазра на западе провинции, как передает портал Deir Ezzor 24.

В конце дня еще один рейд проведен на севере провинции в деревнях Аль-Эзбет, Майзила, Рувееда. Местный источник в сети Twitter Muhammad Alyones сообщает, что курдов сопровождали вертолеты международной коалиции во главе с США. Помимо поддежки с воздуха, по информации новостного агентства EuphratesPost, колонна подкрепления для SDF прибыла вечером в город Шхиль. На востоке провинции воздушное пространство патрулируют самолеты международной коалиции.

Провинция Даръя

Источник в сети Twitter Harbieh Nadie сообщает, что сегодня в район населенного пункта Нава прибыл конвой из шести грузовиков с гуманитарной помощью. Местному населению были выданы продовольственные индивидуальные пакеты. Всего жители получили 3790 пакета с провизией и мукой. Гуманитарную помощь собрали и доставили в провинцию волонтеры Сирийского Арабского Красного Полумесяца. В заявлении Красного Полумесяца указано, что им оказывает поддержку Всемирная продовольственная программа, и в их планах теперь доставка провизии всем местным жителям в этом районе в ближайшие дни.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии продолжили днем операцию по ликвидации укрепрайонов джихадистов на юге провинции. По данным канала IDLIB PLUS, утром точечные удары были нанесены по укрытиям боевиков в окраинах городов Маарет ан-Нуман, Тремала, Кафр-Рума, Каф-Набаль и Ариха.

ВКС России совершили в свою очередь вылет к позициям боевиков в районе поселения Хбит, где нанесли точеные удары по расположениям джихадистов. Данные о потерях боевиков уточняются, сообщил Twitter-канал Halab Today TV. Вечером самолеты правительственных сил нанесли авиаудары по укреплениям радикалов у города Хан-Шейхун и деревни Карса, сообщает Twitter-канал Orient News.

Днем боевиками были атакованы позиции САА у поселка Ас-Суккария на западе провинции. Нападение было успешно отражено без потерь, как сообщает Masar Press Net. По данным портала Sana News, САА за день уничтожила с поддержкой ВВС Сирии и ВКС РФ ряд укрытий и оплотов альянса «Тахрир аш-Шам».

Новостной портал Masar Press Net сообщил, что турецкий конвой танков и военной техники пересек сирийскую границу через переход Кафр-Лусин и движется в Идлибе.

Провинция Ракка

Канал Mena Monitor передал сегодня днем, что четыре боевика курдских сил безопасности «Асайиш» погибли в результате взрыва в поселке Авиджа. Взрывное устройство было установлено в мотоцикл. После очередного теракта в провинции курды вводят запрет на пользование мотоциклами для своих бойцов.

Также Mena Monitor сообщает, что один из членов SDF был убит, а другой ранен неизвестными в городе Ат-Табка на западе провинции. Группа неизвестных вооруженный лиц напали на конвой курдов и тут же скрылись с места преступления. В причастности к обоим инцидентам подозревают боевиков «Исламского государства».

Twitter-канал Baladi News сообщил, что днем бойцы SDF арестовали пятерых военнослужащих армии САР на востоке провинции по подозрению в организации взрывов в Ракке.

Местный источник в Twitter (@Raqqa_SL) сообщил днем, что у сирийско-турецкой границы загорелись поля у деревни Баер Ашек. Пока ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за поджог.

Провинция Хама

На севере Хамы продолжаются боестолкновения боевиков с правительственной армией. По информации канала Step News Agency, днем CАА обстреляла позиции радикалов на северо-западе провинции у города Шахнараз. С воздуха вертолеты ВВС Сирии нанесли удар по укрепрайонам в овте на обстрели ими города Шатах.

Очередной конвой турецкой армии прибыл на север провинции и был замечен у города Мурек, о чем также сообщает Step News Agency.

ВВС Сирии ударили по укрытиям радикалов в районе населенного пункта Дейр Сунбуль, как передает портал Baladi News. Информация о потерях среди радикалов уточняется.

Днем боевики «Тахрир аш-Шам» объявили, что противотанковой ракетой уничтожили автомобиль САА у поселения Аль-Хамра, сообщил портал Al Masdar News. Из-за беспорядочного обстрела боевиками предместий Аль-Хамры в полях у города начался пожар.

Днем радикалы обстреляли из город Камхана на севере провинции, где расположены позиции правительственной армии. Скончалось трое мирных жителей. Правительственные войска открыли по позициям боевиков ответный огонь, как сообщает Twitter-канал Syria Watan News.

В конце дня ВВС Сирии атаковали джихадистов в предместьях города Кафр-Зета, как сообщил канал Step News Agency. Информация о потерях среди боевиков пока что уточняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)