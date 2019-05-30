Как защитить ребенка в Интернете? ФАН-ТВ

Вопрос защиты детей в Интернете был поднят в Общественной палате РФ. На круглом столе решались вопросы по выявлению и блокировке сайтов с информацией, направленной на вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, угрожающие жизни и здоровью. Дискуссия была приурочена к Международному дню защиты детей, который отметят 1 июня.

В 2018 году правоохранительные органы выявили в социальных сетях 6 914 материалов о продаже наркотиков и 26 080 постов с детской порнографией. С июня 2017-го по сентябрь 2018 года в соцмедиа было распространено около полутора миллионов сообщений с призывом к насилию. Было также обнаружено 450 тысяч записей по теме подражания криминальному поведению и более 955 тысяч экстремистских призывов, адресованных несовершеннолетним, в том числе призывы совершить нападения на школы.

Милана Тюльпанова, блогер и телеведущая приняла участие в круглом столе. Девушка напрямую знает о проблемах атак в Интернете. Милана — бывшая жена Александра Кержакова, во время их шумного развода, девушка признается, что подверглась буллингу в социальных сетях, и коснулся он не только ее, но и всю семью, в том числе младшего брата, который сложно реагировал на травлю.

«В момент моего бракоразводного процесса была санкционированная травля организована на меня и на всю мою семью. Я, конечно, как человек воспринимающий и понимающий, что это следовало ожидать, и воспринимала это более адекватно и естественно. Но, конечно, когда это падает на плечи 12-летнего мальчика, и он не понимает почему про его сестру говорят вещи, которые не соответствуют действительности, и почему про его маму говорят вещи, которые не соответствуют действительности, почему ему в школе начинают говорить такие вещи, потому что дети читают, и дети, как правило, более категоричны, чем взрослые, и выражают свои мысли прямо. Он не понимает почему пишут какие-то комментарии и, естественно, из-за этого у ребенка начинает ломаться психика», — рассказывает Милана Тюльпанова, телеведущая и блогер.

Под влиянием злостного контента находятся все подростки, имеющие аккаунты в социальных сетях, активному воздействию подвергается каждый третий подросток, а это 35% россиян в возрасте от 13 до 24 лет. С апреля сайты, склоняющие детей к преступлениям, подлежат блокировке. Такие ресурсы будут вноситься в реестр запрещенной информации.

Важно, чтобы решения по блокировке сайтов не стали инструментом давления на свободу слова или сведения счетов, а были взвешенными и обоснованными. На круглом столе эксперты озвучили свои предложения, которые помогут обеспечить безопасность детей в Интернете.