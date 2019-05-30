Bloomberg сообщил об отказе России продать Ирану С-400

Нью-Йорк, 30 мая. Россия отклонила просьбу Ирана о продаже зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Источники агентства утверждают, Россия отказалась продать Тегерану комплексы С-400, опасаясь, что это может привести к росту напряженности в Ближневосточном регионе. В публикации Bloomberg отмечается, что США послали сигнал Ирану, направив ударную группу во главе с авианосцем Abraham Lincoln в регион.

С-400 «Триумф» — российский зенитный ракетный комплекс, который предназначен для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

Напомним, 10 мая министерство обороны США приняло решение направить в Ближневосточный регион батарею зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington. В ведомстве отметили, что эти подразделения присоединятся к ударной группировке ВМС США, в которую входит авианосец Abraham Lincoln и тактическая группа бомбардировщиков. В Пентагоне подчеркнули, что переброска ударной группировки США на Ближний Восток является ответом «на повышенную боеготовность Ирана».

17 мая в Минобороны США сообщили о переброске в Персидский залив двух эскадренных миноносцев ВМС США. Позднее стало известно, что войска США в Ираке приведены в максимальную степень боевой готовности.