Киев, 30 мая. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Киев ведет сразу две войны — «с Россией» и с коррупцией.

«У нас две войны – война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, в этих условиях проволочки недопустимы, поэтому он принял решение распустить «неработающий» парламент и назначить внеочередные выборы. В противном случае, считает глава государства, правительство было бы сформировано лишь в декабре.

Президент Украины также призвал Портмана ужесточить санкционное давление на Россию для «обеспечения выполнения минских договоренностей».

Отметим, что российская сторона неоднократно заявляла, что она не имеет никакого отношения к гражданской войне на Украине и не может реализовать минские соглашения, которые касаются непосредственных участников конфликта — Украину и республик Донбасса.

Более того, Москва утверждает, что именно Киев на протяжении вот уже четырех лет игнорирует «Минск-2». За все время украинские власти не выполнили ни одного пункта минских договоренностей. Единственным исключением мог стать принятый Верховной радой законопроект об особом статусе Донбасса, однако данный документ так и не вступил в силу, хотя формально и продлевается каждый год.

По словам адвоката бывшего главы Генштаба ВСУ Владимира Заманы Олега Животова, эксперты Генпрокуратуры Украины сделали вывод о незаконности применения ВСУ в Донбассе. Согласно статье 17 Конституции Украины, армия государства не может быть задействована в каких-либо вооруженных действиях внутри страны. Из оценки экспертов можно сделать вывод, что ВС Украины предназначены только для отражения внешней агрессии.