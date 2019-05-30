Бывшая жена Краско прокомментировала слухи о переезде артиста в дом престарелых

Санкт-Петербург, 30 мая. Четвертая супруга народного артиста РФ Ивана Краско Наталья прокомментировала слухи о том, что 88-летний актер собирается переезжать в дом престарелых из-за проблем с жильем.

Ранее сосед Краско заявил журналистам, что квартиру и дачу актера захватила его бывшая (третья) супруга Наталья Вяль.

В интервью Пятому каналу Наталья Краско опровергла эти данные, сообщив, что «у него есть где жить», и все против решения актера переехать в дом престарелых.

«Я не знаю, зачем он хочет это сделать. Просто он, видимо, настолько уже запутался в том, чего ему хотелось бы. Видимо, думал, что Наталья Николаевна (Вяль) его любит, а на самом деле это вышло не так, и он очень расстроен», — рассказала Наталья Краско.

По ее словам, мысль о переезде в дом престарелых была у Краско еще до их свадьбы в 2015 году. Она еще раз подчеркнула, что все выступили против его идеи.

Она также обратила внимание на то, что если Краско невмоготу жить с одной из бывших жен, он всегда может начать жить в другом месте: хотя бы у одного из своих детей.

Краско был четырежды женат. При этом две последние супруги значительно моложе артиста. После смерти в 1997 году второй жены Краско был вынужден поделить дачу с дочерью Юлией, которая в настоящее время живет в Польше и практически не общается с отцом. Сейчас Краско живет в квартире своей третьей супруги.

Ранее он сам прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о переезде в дом престарелых. Артист опроверг слухи, отметив, что Союз театральных деятелей не оставит его без крыши над головой.