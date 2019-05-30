Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и сотрудничество в военной сфере

Москва, 30 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган в телефонной беседе обсудили ситуацию, сложившуюся в Сирийской Арабской Республике и сотрудничество в военной сфере. Об этом сообщает администрация президента России.

Уточняется, что Путин и Эрдоган обсуждали пути дальнейшего урегулирования конфликта в Сирии, а также укрепление взаимодействия в области военной техники. Стороны условились поддерживать контакты по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Накануне стало известно, что сделка России и Турции по зенитно-ракетным комплексам С-400 может состояться до конца июля текущего года. Об этом сообщают турецкие издания, близкие к правительству.

Следует отметить, что соглашение Москвы и Анкары по комплексам С-400 вызвало крайне негативную реакцию Соединенных Штатов Америки. В Вашингтоне неоднократно пытались сорвать достигнутые Россией и Турцией договоренности по этому вопросу.

21 мая США в ультимативной форму потребовали от Турции отказаться от поставок. В случае отказа Анкары американские власти угрожают исключить Турцию из программы F-35 Lockheed Martin.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу высказался о сделке России и Турции по ЗРК С-400. Глава российского военного ведомства подчеркнул выдающиеся технико-тактические качества комплекса.

«Подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турцией, которая является членом НАТО», — сказал Шойгу.

Газета.ru сообщает, что что Турция не будет размещать американские самолеты F-35 в зоне охвата ЗРК С-400.