Украина распродает золотой запас из-за долгов перед МВФ

Киев, 30 мая. Глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил о сокращении золотовалютных резервов страны на 1,2 миллиарда долларов.

По словам Смолия, в мае 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) сократил золотовалютные резервы с 20,5 миллиарда до 19,3 миллиарда долларов. Глава НБУ отметил, что это связано с большими выплатами по государственному долгу. Смолий также добавил, что в мае выплаты НБУ по госдолгу составили два миллиарда долларов. При этом до конца 2019 года Украина должна выплатить пять миллиардов долларов по внешнему и внутреннему долгу.

Власти Украины надеются, что в ближайшее время Международный валютный фонд дополнительно выделит Киеву два миллиарда долларов. Однако в МВФ заявили, что следующий транш будет перечислен только после завершения внеочередных выборов в Верховную раду и формирования правительства.

Стоит отметить, что в 2019 году выплаты на обслуживание государственного долга Украины составят 40% от общего объема госбюджета. По мнению экспертов, реальный рост украинской экономики является единственным способом увеличить доходную часть госбюджета.

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен разорвать программу сотрудничества с МВФ и объявить дефолт. По мнению олигарха, дефолт позволит перезапустить систему государственных финансов. При этом Коломойский подчеркнул, что Украина находится в состоянии технического дефолта с 2015 года.