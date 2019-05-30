Сирия 30 мая. «Тахрир аш-Шам» напала на САА в Идлибе, в Дейр-эз-Зоре замечены самолеты международной коалиции. ВВС Сирии атаковали позиции джихадистов, обстрелявших поселение в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: совершили боевой вылет и ударили по боевикам в ответ на обстрел мирного города в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменялись ударами с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: атаковала подразделение САА и потеряла ряд укреплений на юге Идлиба, в Хаме была обстреляна ВВС Сирии.

Курды: провели рейды на востоке провинции и перекинули конвой с подкреплением в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: патрулируют воздушное пространство на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Дейр эз-Зор

Местный источник в сети Twitter On The Ground News передает, что в небе на востоке провинции были замечены самолеты международной коалиции, патрулирующие воздушное пространство.

По информации новостного агентства EuphratesPost, колонна военной техники курдских отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF) въехала сегодня в город Шхиль. Также по данным источника, отряд бойцов SDF провел рейд в поселках Рувееда и в деревнях вокруг дороги Харафи. Курды продолжают обыски и задержания сирийцев, разыскивая пособников джихадистов «Исламского государства»1 и членов его «спящих ячеек» в провинции.

Провинция Даръа

Источник в сети Twitter Harbieh Nadie сообщает, что сегодня в район населенного пункта Нава прибыл конвой из шести грузовиков с гуманитарной помощью. Местному населению были выданы продовольственные индивидуальные пакеты. Всего жители получил 3790 пакета с провизией и мукой. Гуманитарную помощь собрали и доставили в провинцию волонтеры Сирийского Арабского Красного Полумесяца. В заявлении Красного Полумесяца указано, что им оказывает поддержку Всемирная продовольственная программа, и в их планах теперь доставка провизии всем местным жителям в этом районе в ближайшие дни.

Провинция Идлиб

По данным портала Sana News, Сирийская арабская армия за сегодняшний день уничтожила с поддержкой ВВС Сирии и ВКС РФ ряд укрытий и оплотов альянса «Тахрир аш-Шам» (во главе с «Джебхат ан-Нусрой»1) на окраинах Аль-Хабит, Карса, Тармала и Кафр-Саджны.

Боевиками были атакованы позиции САА у поселка Ас-Суккария на западе. Нападение было успешно отражено правительственными войсками без потерь, как сообщает Masar Press Net.

Также на юге ВВС Сирии продолжили боевые вылеты. Twitter-канал Orient News передает, что самолеты правительственных сил нанесли авиаудары по укреплениям и складам боевиков на подступах к городу Хан-Шейхун и деревне Карса.

Провинция Хама

ВВС Сирии нанесли авиаудар по позициям и укрепрайонам джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам» в предместьях городв Кафр-Зета. Боевой вылет военно-воздушных сил Сирии в этом районе является ответом на провокацию боевиков днем, сообщает Step News Agency. Ранее «Тахрир аш-Шам» обстреляла из реактивной системы залпового огня «Град» мирный город Камхана, где расположилось подразделение сирийской арабской армии, но в результате обстрела скончалось три мирных жителя. Информация о потерях среди боевиков пока что уточняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)