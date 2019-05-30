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Маас оценил переговоры с Зеленским по Донбассу как «исключительно хорошие»

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Маас оценил переговоры с Зеленским по Донбассу как «исключительно хорошие»

Берлин, 30 мая. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал исключительно хорошими прошедшие в Киеве переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба МИД Германии.

В четверг Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

«Это был исключительно хороший разговор», — заявил Маас. 

Он уточнил, что стороны обсуждали, «как оживить минский процесс». 

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Зеленский на переговорах «отметил особую роль Франции и Германии в урегулировании ситуации на востоке Украины, в частности в рамках «нормандского формата».

Маас оценил переговоры с Зеленским по Донбассу как «исключительно хорошие»

Стороны обсудили «дальнейшие шаги для активизации переговорного процесса по Донбассу». Зеленский в свою очередь сообщил, что для киевских властей приоритетом является «возвращение всех украинских пленных».

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны в Донбассе погибли около 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения. Кроме того, в результате боевых действий на востоке Украины погибли 3,5 тысячи мирных жителей, еще девять тысяч получили ранения.

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Автор: Олеся Волкова
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