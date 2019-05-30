Минобороны РФ проведет несколько пусков «Сармата», «Ярса» и «Тополя»

Москва, 30 мая. Министерство обороны РФ в 2019-2021 годах планирует осуществить два пуска баллистических ракет «Сармат». Кроме того, в ближайшие три года будет произведено три пуска из ракетных комплексов «Ярс» и четыре — из комплекса «Тополь-М».

«Министерство обороны РФ извещает о проведении закрытого конкурса на закупку услуг по страхованию ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при осуществлении космической деятельности для нужд Минобороны России в 2019-2021 годах», — говорится в материалах военного ведомства.

Напомним, что в апреле президент РФ Владимир Путин сообщил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат». В марте прошлого года, выступая с посланием к Федеральному собранию РФ, Путин рассказал, что «Сармат» придет на смену ракете «Воевода». Верховный главнокомандующей ВС РФ подчеркнул, что ракета «Сармат» способна с легкостью преодолеть ПРО США.

«Сармат» представляет собой ракетный комплекс шахтного базирования. Серийное производство этого оружие начнется в 2021 году. Тогда же первый полк, вооруженный комплексами «Сармат», впервые будет поставлен на боевое дежурство.