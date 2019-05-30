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Зеленский не исключает проведение телефонного разговора с Путиным

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Зеленский не исключает проведение телефонного разговора с Путиным

Киев, 30 мая. Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможность проведения телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, об этом сообщил заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко.

«У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно, когда это касается важных для нас вопросов», — заявил Пристайко по итогам встречи Зеленского с министрами иностранных дел Германии и Франции в Киеве.

Кроме того, Пристайко напомнил, что бывший президент Украины Петр Порошенко проводил телефонные разговоры с российским президентом.

Стоит отметить, что Зеленский на полях iForum 2019 в Киеве отрицательно ответил на вопрос о том, будут ли проводиться переговоры с Россией. При этом ранее шестой президент Украины заявлял, что намерен вынести на референдум вопрос проведения переговоров с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Зеленского, отметил, что Москва ждет, прежде всего, конкретных шагов. В первую очередь по выполнению минских соглашений, а также нормализации отношений между Россией и Украиной, добавил Песков.

Согласно опросу центра «Социальный мониторинг», Института социальных исследований им. Яременко и группы «Рейтинг», почти 75% украинцев уверены, что для восстановления мира на юго-востоке Украины Зеленский должен пойти на прямые переговоры с Россией. При чем 24,2% опрошенных заявили, что главе Украины следует сделать это как можно скорее.

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Автор: Софья Куликова
Источник: Интерфакс-Украина
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