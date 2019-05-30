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Ракета «Протон-М» с российским спутником «Ямал-601» стартовала с «Байконура»

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Ракета «Протон-М» с российским спутником «Ямал-601» стартовала с «Байконура»

Байконур, 30 мая. Ракета «Протон-М» с самым мощным российским спутником связи «Ямал-601» стартовала в четверг с космодрома «Байконур». Трансляция запуска ракеты ведется на сайте Роскосмоса.

Отметим, что это первый запуск «Протона» в этом году. Предыдущий пуск ракеты состоялся 21 декабря 2018 года.

«Ямал-601», который должен сменить «Ямал-202»,  является самым мощным российским спутником. Он должен обеспечить связью Россию, страны СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в 2019 году с космодрома «Байконур» планируется осуществить шесть пусков ракет «Протон», два из которых будут коммерческими. Глава Роскосмоса отметил, что Россия восстанавливает свои позиции на рынке пусковых услуг.

 

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Автор: Антон Соколов
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