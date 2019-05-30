В Екатеринбурге представили проект сквера с храмом, скейтпарком и танцполом

Екатеринбург, 30 мая. Куратор проекта строительства храма в Екатеринбурге Фонд святой Екатерины показал проект благоустройства набережной, если бы храм возводили в сквере.

Фонд представил видео с проектом благоустройства территории в центре города, в том числе включающий строительство храма в сквере, против чего выступили местные жители. Согласно проекту, планировалось обустройство променада от проспекта Ленина, реконструкция набережной реки Исеть и озеленение территории от сквера до Макаровского моста. В сквере предлагалось высадить более 110 деревьев около самого храма, а также возвести скейтпарк, создать зону воркаута, танцплощадку и детскую площадку.

Напомним, в мае в Екатеринбурге начались несогласованные акции протеста против строительства храма в сквере. В ходе произошедшего были зафиксированы случаи нарушения порядка. Местные жители разделились на тех, кто выступает за строительство храма и реконструкцию центра города, и на тех, кто не поддерживает строительство.

Президент РФ Владимир Путин предложил местным жителям найти компромисс с помощью опроса. Российский лидер подчеркнул, что необходимо учитывать мнение сторон и сделать шаги для решения вопроса с соблюдением интересов местных жителей.

Глава Свердловской области Евгений Кувайшев предложил найти новое место для строительства храма в Екатеринбурге. Таким образом глава региона прокомментировал результаты опроса, согласно которому, почти три четверти жителей Екатеринбурга считают, что центр города «скорее неудачное» место для возведения храма.

Обозреватель Федерального агентства новостей, изучивший открытые документы и хронику трехдневного противостояния в Екатеринбурге, пришел к выводу, что в основе конфликта лежит нечистоплотная конкуренция региональных бизнес-интересов.