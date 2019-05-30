Космический телескоп «Спектр-Р» завершил свою работу

Москва, 30 мая. Роскосмос принял решение завершить эксплуатацию российской космической астрофизической обсерватории «Спектр-Р», сообщает пресс-служба госкорпорации.

В четверг прошло заседание государственной комиссии по рассмотрению хода летных испытаний «Спектра-Р». Выслушав доклады представителей ракетно-космической отрасли и научного сообщества, комиссия приняла решение завершить проект «Спектр-Р».

В Роскосмосе уточнили, что в начале года «Спектр-Р» перестал выходить на связь. Попытки специалистов наладить связь успехом не увенчались.

«Космический аппарат «Спектр-Р» (Радиоастрон) проработал в интересах научного сообщества в 2,5 раза дольше запланированного срока и перевыполнил все основные возложенные на него функции в качестве источника ценных научных данных о нашей Вселенной», — говорится в сообщении госкорпорации.

Космический аппарат был запущен в космос в 2011 году и переработал гарантийный срок в три года и первоначальную научную программу в пять лет, продолжая трудиться до последнего момента. Обработка данных, предоставленных космическим аппаратом, все еще не закончена.

«Спектр-Р» — единственный в настоящее время российский космический телескоп. Самая удаленная часть его орбиты находится в 350 тысячах километрах от Земли.

По данным Роскосмоса, в конце июня пройдет запуск аппарата «Спектр-РГ», «который создаст карту Вселенной, где будут отмечены все крупные скопления галактик». Его главная цель — дать ученым ответ на вопрос: как происходила эволюция галактик.

Ранее в Роскосмосе подсчитали, что ущерб от аварийных пусков ракет, которые происходили в период 2010-2018 годов, составил 35 млрд рублей. Всего за этот промежуток времени в России было произведено 11 аварийных пусков ракетной техники. Как сообщает «Газета.ру», 20 млрд из 35 млрд ущерба были возмещены за счет инструментов страхования.

Всего за это время было запущено более 80 космических аппаратов, которые были застрахованы на общую сумму 187,5 млрд рублей.