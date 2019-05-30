Соседов рассказал, почему на Украине рыдала грузинская звезда джаза Нино Катамадзе

Известный российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что в 2015 году украинские пользователи своими оскорблениями до слез довели знаменитую грузинскую джазовую певицу и композитора Нино Катамадзе, которая была членом жюри телешоу «Х-Фактор».

Соседов в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей вспомнил, как в свое время являлся судьей (с 2010 по 2015 год) данного музыкального конкурса талантов, выходящего в эфир на украинском канале СТБ. После дебютного для Катамадзе сезона было решено пригласить в качестве участников также и исполнителей из Грузии, что в итоге вызвало серьезный скандал.

— Сергей, это был ваш самый последний в качестве «вершителя судеб» сезон в конкурсе, но и самый, скажем так, горячий. Поведайте подробности.

— Сразу же хочу сказать, что украинцы не любят никого из числа чужих, абсолютно никого! Знаю это по своему опыту. 2015 год. Телеканал СТБ решил сделать шоу с грузинским уклоном. В Грузии тоже провели кастинг. И в итоге у нас из 12 финалистов пятеро представляли эту страну. Причем мы могли бы выбрать и вовсе всю дюжину! Потому что грузины отменно поют.

К слову, кроме меня и Нино, в жюри сидели известный киевский продюсер Игорь Кондратюк и лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк. Я судил в категории 25+, Катамадзе оценивала девушек, Кондратюк — парней, а Хлывнюк — коллективы. Дело складывалось так, что Нино хотела вывести в финал трех своих соотечественниц. И между нами и режиссером шоу разгорелся спор на эту тему.

— И чем он разрешился?

— Мы долго думали, и Катамадзе сказала, что, если возьмет трех грузинок, ее не поймут. Поэтому надо взять хотя бы одну украинку. А там, скажу я вам, были очень хорошие грузинки — в плане пения! Я говорю, да, Нино, безусловно, нельзя, чтобы в финале у тебя были три грузинки. И она взяла двух. Плюс по одному представителю Грузии было у меня, Кондратюка и Хлывнюка. В общем, пять финалистов из 12.

— Серьезный удар по самолюбию хозяев!

— Да. Что тут началось в Интернете! Настоящий кошмар! Вот это было действительно страшно. Националистические, шовинистские выкрики, такие оскорбления в адрес грузин! Просто страшенные!

— Что именно писали тогда украинцы про своих, казалось бы, близких друзей?

— «Зачем вы сюда приехали?», «Сидите в своей Грузии!», «У вас есть свои такие же шоу!», «Почему вы отнимаете хлеб у наших певцов?», «Улетайте в свою Грузию!», «Убирайтесь отсюда вон!» И все вот в таком духе. Оскорбляли и Катамадзе, да так, что она даже рыдала. Мы пытались успокоить ее и спрашивали: «Нино, зачем ты все это читаешь? Это же просто нелюди пишут».

— Вы в этом шоу работали с самого начала. Было ли что-то похожее ранее?

— Никогда. А в данном проекте до этого участвовали и российские исполнители, не высказывалось ничего подобного против нашей страны или наших участников. Даже в 2014 году. Да, может, что-то такое нейтральное, но вот ни разу, во всяком случае, не было оскорбительных высказываний.

Тут же Грузия в лице Нино Катамадзе и простых участников столкнулась просто со страшным шовинизмом и такой вот, я бы сказал, ксенофобией. Никто из числа организаторов, творческой и административной групп явно не ожидал такого отношения. Понимаете?

— Кстати, и вы ведь тоже не украинец…

— В мой адрес тоже никогда не сыпалось таких оскорблений националистического плана. Что в 2014 году, что в 2015-м. Но здесь же почему-то была настоящая антигрузинская кампания! Вакханалия! И что вы думаете? Все пятеро участников-грузин вылетели в финале друг за другом (после голосования зрителей и судей. — Прим. ФАН)! Под моим крылом была Кристине Мартиашвили, которая выбыла из них последней. Она была самой красивой в том шоу. Такая жгучая брюнетка, очень эффектная, с яркой внешностью, ну просто загляденье! И как замечательно Кристине тогда пела… А ведь там были и слабее участники, говорю об украинцах. Но никто из них не вылетал. К чему я веду? Там [на Украине] просто жуткая ксенофобия. Нино после всего этого сказала, что больше в эту страну вообще никогда не приедет.

— Как думаете, это спонтанно получается или все-таки нет?

— У власти на Украине совершенно нацистская свора, это же нацистское государство. Наверняка все это [Интернет] курируется сверху и Радой, и министерствами какими-нибудь... А ведь почему, кстати, они решили сделать вот такой сезон совместно с грузинами? Как-то уже все приелось и хотелось чего-то нового, другого.

— Хотели как лучше, а получилось как всегда…

— Да, напоролись вот на такое! В общем, всем стало ясно, что они [украинцы] ненавидят все чужое. После всего этого ни я, ни Катамадзе, как, кстати, и Кондратюк с Хлывнюком, уже больше не были членами жюри «Х-Фактора».

Сергей Соседов также прокомментировал ситуацию, складывающуюся на Украине вокруг российской участницы другого музыкального конкурса — «Голос. Дети» — Таисии Скомороховой, которая, по мнению местных пользователей Сети, представляет на нем «страну-агрессора».